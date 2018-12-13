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    Карпин получил длительную дисквалификацию

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    Контрольно-дисциплинарный комитет Российской федерации футбола дисквалифицировал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на шесть матчей.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин
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    Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

    Главный тренер «Ростова» пропустит три матча, еще три поединка — это условное наказание.

    «Со стороны Карпина не было ненормативной лексики, не было оскорбительных жестов, но, как пишет Карасев, были выкрики и несогласие с решениями. Но был умышленный толчок резервного судьи. Мы рассмотрели объяснение "Ростова" и Валерия Карпина, несколько раз просмотрели видео этого эпизода.

    За умышленный толчок официального лица матча и выход за пределы технической зоны Карпин оштрафован на 80 тысяч рублей и дисквалифицирован на 6 матчей. Три из них — реальное наказание, а три — условное. Испытательный срок — до конца сезона-2018/19», — сказал Григорьянц «Спорт-Экспрессу».

    Напомним, в концовке матча с «Крыльями Советов» арбитр Сергей Карасев удалил Карпина за толчок резервного арбитра и несогласие с решениями судейской бригады.

    В то же время защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон за толчок болбоя дисквалифицирован на один матч. 0

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