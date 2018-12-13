Карпин получил длительную дисквалификацию

Контрольно-дисциплинарный комитет Российской федерации футбола дисквалифицировал главного тренерана шесть матчей.

Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Главный тренер «Ростова» пропустит три матча, еще три поединка — это условное наказание.

«Со стороны Карпина не было ненормативной лексики, не было оскорбительных жестов, но, как пишет Карасев, были выкрики и несогласие с решениями. Но был умышленный толчок резервного судьи. Мы рассмотрели объяснение "Ростова" и Валерия Карпина, несколько раз просмотрели видео этого эпизода.

За умышленный толчок официального лица матча и выход за пределы технической зоны Карпин оштрафован на 80 тысяч рублей и дисквалифицирован на 6 матчей. Три из них — реальное наказание, а три — условное. Испытательный срок — до конца сезона-2018/19», — сказал Григорьянц «Спорт-Экспрессу».

Напомним, в концовке матча с «Крыльями Советов» арбитр Сергей Карасев удалил Карпина за толчок резервного арбитра и несогласие с решениями судейской бригады.

В то же время защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон за толчок болбоя дисквалифицирован на один матч. 0