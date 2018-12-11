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    Анчелотти: Пирог готов, осталось положить сверху вишенку

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    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Карло Анчелотти
    Карло Анчелотти
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    Одна из команд рискует оказаться в Лиге Европы. Чтобы пробиться в 1/8 финала, «Ливерпуль» должен побеждать. «Наполи» хватит ничьей, но гостей может даже устроить поражение.

    «Будет тяжелый матч. Надо сохранять концентрацию и играть максимально интенсивно. Сыграем в свой футбол и попробуем добиться результата.

    Если мы умно сыграем в фазе обороны и в фазе атаки, то пройдем дальше. К тому же у нас есть преимущество в группе. Пирог готов. Осталось положить сверху вишенку.

    Всякий матч сложен. "ПСЖ" тоже будет нелегко играть с "Црвеной Звездой", потому что в Лиге чемпионов любой стремится победить.

    У меня не будет времени смотреть матч "ПСЖ". Я буду сосредоточен на нашей игре в Ливерпуле», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Во втором туре «Наполи» обыграл «Ливерпуль» 1:0. 0

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