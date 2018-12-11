Анчелотти: Пирог готов, осталось положить сверху вишенку

Главный тренер «Наполи»поделился ожиданиями от матча св групповом этапе Лиги чемпионов.

Одна из команд рискует оказаться в Лиге Европы. Чтобы пробиться в 1/8 финала, «Ливерпуль» должен побеждать. «Наполи» хватит ничьей, но гостей может даже устроить поражение.

«Будет тяжелый матч. Надо сохранять концентрацию и играть максимально интенсивно. Сыграем в свой футбол и попробуем добиться результата.

Если мы умно сыграем в фазе обороны и в фазе атаки, то пройдем дальше. К тому же у нас есть преимущество в группе. Пирог готов. Осталось положить сверху вишенку.

Всякий матч сложен. "ПСЖ" тоже будет нелегко играть с "Црвеной Звездой", потому что в Лиге чемпионов любой стремится победить.

У меня не будет времени смотреть матч "ПСЖ". Я буду сосредоточен на нашей игре в Ливерпуле», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Во втором туре «Наполи» обыграл «Ливерпуль» 1:0. 0