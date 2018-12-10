«Бетис» обыграл «Райо Вальекано»

Фрагмент матча
twitter.com/RealBetis/
В составе победителей отличились бразильский защитник Сидней и аргентинский полузащитник Джовани Ло Чельсо, который реализовал пенальти.
«Бетис» (22 очка) располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Райо Вальекано» (10) — на 19-й строчке.
Примера. 15-й тур
«Бетис» — «Райо Вальекано» — 2:0 (0:0)
Голы: Ло Сельсо, 59 — с пенальти (1:0). Сидней, 76 (2:0)«Бетис»: Пау Лопес, Барраган, Сидней, Бартра, Манди, Фирпо, Каналес, Виллиам Карвалью (Хави Гарсия, 84), Ло Сельсо, Санабрия (Леон, 81), Лорен Морон (Хоакин, 71)«Райо Вальекано»: Димитриевски, Амат, Адвинкула, Гальвес, Алекс Морено, Трехо, Имбула, Посо (Медран, 60), Комесанья (Рауль де Томас, 60), Альваро Гарсия, Эмбарба (Бебе, 81)Предупреждения: Виллиам Карвалью, 31. Эмбарба, 33. Комесанья, 33. Барраган, 58. Медран, 61