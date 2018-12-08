«Арсенал» вырвал победу у «Хаддерсфилда»

Лондонскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча twitter.com/Arsenal 1000 Фрибет для всех Забрать!

Единственный мяч был забит на 83-й минуте — Лукас Торрейра нанес удар по воротам гостей ножницами и пробил голкипера.

«Арсенал» набрал 34 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ. «Хаддерсфилд», имея в актвие десять баллов, занимает 18-е место.

В следующем туре «Арсенал» в гостях сыграет против «Саутгемптона», а «Хаддерсфилд» дома примет «Ньюкасл».