«Арсенал» вырвал победу у «Хаддерсфилда»

Фрагмент матча
twitter.com/Arsenal
Единственный мяч был забит на 83-й минуте — Лукас Торрейра нанес удар по воротам гостей ножницами и пробил голкипера.
«Арсенал» набрал 34 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ. «Хаддерсфилд», имея в актвие десять баллов, занимает 18-е место.
В следующем туре «Арсенал» в гостях сыграет против «Саутгемптона», а «Хаддерсфилд» дома примет «Ньюкасл».
АПЛ. 16-й тур
«Арсенал» — «Хаддерсфилд» — 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — Торрейра (83)«Арсенал»: Лено, Мустафи (Монреаль, 66), Папастатопулос, Колашинац, Лихтштайнер (Ивоби, 46), Джака, Гендузи, Торрейра, Бельерин, Обамеянг, Ляказетт (Мхитарян, 46)«Хаддерсфилд»: Лессль, Шиндлер, Конголо, Леве, Йоргенсен, Притчард, Муй, Хогг (Бакуна, 52), Уильямс (Дурм, 70), Смит (Хадерджонай, 60), ДепуатрПредупреждения: Джака (24), Притчард (35), Уильямс (38), Лихтштайнер (38), Смит (39), Папастатопулос (40), Мустафи (45), Гендузи (80), Бакуна (85)