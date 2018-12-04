На общем собрании РПЛ клубы лиги выступили за введение системы видеопомощи арбитрам в России.

Клубы РПЛ утвердили использование VAR в чемпионате России engadget.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«VAR сегодня поддержали. Сегодня юридически утверждено общим собранием использование VAR. Не ясна была окончательная сумма всего этого. Сегодня мы услышали общую сумму — в районе 9-10 миллионов рублей на каждый клуб. И это не учитывая зарплаты арбитрам», — заявил глава лиги Сергей Прядкин «Р-Спорту».

Напомним, летом 2018 года в России чемпионат мира стал первым, на котором была внедрена система VAR. Также накануне исполком УЕФА одобрил использование VAR в текущем розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов, финале Лиги Европы и финальной стадии Лиги наций-2019. 0