«Пари Сен-Жермен» — «Ливерпуль»: счет матча 2:1, обзор голов

Французскийодержал победу над английским(2:1) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Фрагмент матча uefa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче на 13-й минуте открыли парижане. Мбаппе прострелил с левого края чужой штрафной в центр, где рикошетом от Ван Дейка мяч отлетел на ногу Бернату. Хуан продвинулся ближе к центру и точно пробил в противоход голкиперу в ближний угол ворот.

А на 37-й минуте Мбаппе на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил во вратарскую, где Кавани в упор пробил во вратаря, но первым на добивание поспел Неймар, уверенно переправив мяч в сетку ворот.

В добавленное к первому тайму время в ворота ПСЖ был назначен пенальти — Ди Мария нарушил правила против Садио Мане в своей штрафной. Джеймс Милнер уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

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В другом матче группы С итальянский «Наполи» на своем поле взял верх над сербской «Црвеной Звездой» — 3:1.

Группа С: 1. «Наполи» — 9 очков, 2. ПСЖ — 8. 3. «Ливерпуль» — 0, 4. «Црвена Звезда» — 4.

По итогам 5-го тура «Црвена Звезда» досрочно лишилась шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Наполи» и «ПСЖ» гарантировали себе как минимум третье место в турнирной таблице группы и путёвку в Лигу Европы.