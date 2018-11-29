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    «Ливерпуль» в Париже проиграл ПСЖ

    «Пари Сен-Жермен» — «Ливерпуль»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Французский «Пари Сен-Жермен» одержал победу над английским «Ливерпулем» (2:1) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    Счет в матче на 13-й минуте открыли парижане. Мбаппе прострелил с левого края чужой штрафной в центр, где рикошетом от Ван Дейка мяч отлетел на ногу Бернату. Хуан продвинулся ближе к центру и точно пробил в противоход голкиперу в ближний угол ворот.

    А на 37-й минуте Мбаппе на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил во вратарскую, где Кавани в упор пробил во вратаря, но первым на добивание поспел Неймар, уверенно переправив мяч в сетку ворот.

    В добавленное к первому тайму время в ворота ПСЖ был назначен пенальти — Ди Мария нарушил правила против Садио Мане в своей штрафной. Джеймс Милнер уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

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    В другом матче группы С итальянский «Наполи» на своем поле взял верх над сербской «Црвеной Звездой» — 3:1.

    Группа С: 1. «Наполи» — 9 очков, 2. ПСЖ — 8. 3. «Ливерпуль» — 0, 4. «Црвена Звезда» — 4.

    По итогам 5-го тура «Црвена Звезда» досрочно лишилась шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Наполи» и «ПСЖ» гарантировали себе как минимум третье место в турнирной таблице группы и путёвку в Лигу Европы.

    Лига чемпионов. Группа C
    «ПСЖ» (Франция) — «Ливерпуль» (Англия) — 2:1 (2:1)
    Голы: Бернат, 13 (1:0). Неймар, 37 (2:0). Милнер, 45+1 — с пенальти (2:1)«ПСЖ»: Буффон, Тиагу Силва, Кимпембе, Маркиньюс, Керер, Верратти, Мбаппе (Рабьо, 85), Неймар, Ди Мария (Дани Алвес, 65), Бернат, Кавани (Шупо-Мотинг, 65)«Ливерпуль»: Алиссон, Гомез, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Вайналдум (Кейта, 66), Милнер (Шачири, 77), Хендерсон, Салах, Роберту Фирмину (Старридж, 71), МанеПредупреждения: Вайналдум, 17. Верратти, 24. Гомез, 34. Старридж, 84. ван Дейк, 90+1. Робертсон, 90+3. Неймар, 90+4. Кейта, 90+5
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