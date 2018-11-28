ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед» вырвал путевку в плей-офф ЛЧБледный «МЮ» страдает от своей нервозности
  • 21:44
    • «Локомотив» ведет в матче с «Галатасараем» после первого тайма
  • 21:47
    • «Атлетико» до перерыва обыгрывает «Монако»
  • 18:01
    • «Арсенал» обыграл «Оренбург» в Кубке России
  • 17:43
    • «Сибирь» обыграла «Куньлунь» в результативном матче
  • 17:00
    • «Локомотив» уступил «Галатасараю» в Юношеской лиге УЕФА
    Все новости спорта

    «Атлетико» до перерыва обыгрывает «Монако»

    «Атлетико» — «Монако»: счет 2:0 после первого тайма

    Лига чемпионов Атлетико Футбол Испании Монако Футбол Франции Календарь Лиги чемпионов
    Мадридский «Атлетико» обыгрывает «Монако» (2:0) после первого тайма домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте. Гризманн с левого края сделал передачу в центр на свободного Коке, тот немного продвинулся вперёд и пробил по воротам. Мяч после рикошета влетела в угол. Автогол засчитали на счёт Бенуа Бадьяшиля.

    А на 24-й минуте Корреа и Гризманн вдвоём разорвали оборону «Монако». Корреа получил передачу на ход, в штрафной красиво убрал Жемерсона и сделал передачу на Антуана Гризманна, который без помех расстрелял ворота гостей.

    В другом матче группы А дортмундская «Боруссия» на своем поле примет бельгийский «Брюгге». Встреча начнется в 23:00 мск.

    Следить за ходом матча можно по ссылке. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • ЦСКА не заслужил победы своим отношением к игре
  • 02:12
    •
  • Прогноз
  • ПСЖ — «Ливерпуль»
  • 1.70
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько забьют ПСЖ и «Ливерпуль»?
  • ПСЖ — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Победит ли «Тоттенхэм» «Интер» в борьбе за плей-офф?
  • «Тоттенхэм» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • «ПСВ» потреплет нервы каталонскому гранду
  • «ПСВ» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол Эволюция «Ливерпуля». Шесть ключевых изменений в команде КлоппаЧто помогает «красным» совершенствоваться в этом сезоне Вчера в 19:050
  • 13:28
    • «Милан» может усилиться защитником «Атлетико»
  • 12:06
    • Созин: ЦСКА хватило только на стартовый отрезок матча
  • 11:03
    • «Северсталь» назвала имя нового главного тренера
    Футболисты «Реала» Футбол «Элита» выходит из-под контроля. УЕФА нужно действовать жесткоЛига чемпионов это подтверждает Вчера в 21:300
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Заработает ли «Локомотив» первые очки в этой ЛЧ?
  • 2.35
    •
  • 21:24
    • «Ак Барс» обыграл «Торпедо» в Казани
  • 20:56
    • Терим: «Галатасарай» планирует победить «Локо» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 20:50
    • Семин: Лига Европы нужна «Локомотиву», будет грустно покинуть этот турнир
    ЦСКА — «Виктория» Футбол ЛЧ. ЦСКА опустился на последнее место, «Рома» проиграла «Реалу»Результаты матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов 01:170
  • 10:04
    • «Бока Хуниорс» требует дисквалификации «Ривер Плейта»
  • 20:31
    • Кюбауэр: В матче со «Спартаком» рассчитываем минимум на одно очко
  • 20:10
    • Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Атлетико»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие