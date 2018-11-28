«Атлетико» — «Монако»: счет 2:0 после первого тайма

Мадридскийобыгрывает(2:0) после первого тайма домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Фрагмент матча twitter.com/atleti 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте. Гризманн с левого края сделал передачу в центр на свободного Коке, тот немного продвинулся вперёд и пробил по воротам. Мяч после рикошета влетела в угол. Автогол засчитали на счёт Бенуа Бадьяшиля.

А на 24-й минуте Корреа и Гризманн вдвоём разорвали оборону «Монако». Корреа получил передачу на ход, в штрафной красиво убрал Жемерсона и сделал передачу на Антуана Гризманна, который без помех расстрелял ворота гостей.

В другом матче группы А дортмундская «Боруссия» на своем поле примет бельгийский «Брюгге». Встреча начнется в 23:00 мск.

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