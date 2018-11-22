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    «Айнтрахту» и «Нанту» интересен Луис Адриано

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    Возможность приобретения нападающего «Спартака» Луиса Адриано изучают «Айнтрахт» и «Нант», передает «Чемпионат».

    Луис Адриано
    Луис Адриано
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    В настоящее время это два наиболее реальных варианта продолжения карьеры для бразильского футболиста.

    Ранее стало известно, что «Спартак» намерен в зимнее трансферное окно расстаться с Адриано. Бразилец имеет высокую зарплату по контракту, который рассчитан до 2020 года.

    В нынешнем сезоне 31-летний футболист провел в составе красно-белых 11 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    «Спартак» после 14 туров занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги девятое место, набрав 19 очков. 0

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