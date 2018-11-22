«Айнтрахту» и «Нанту» интересен Луис Адриано

Возможность приобретения нападающегоизучают передает «Чемпионат».

Луис Адриано ФК «Спартак» 100% Высокие коэффициенты Играть!

В настоящее время это два наиболее реальных варианта продолжения карьеры для бразильского футболиста.

Ранее стало известно, что «Спартак» намерен в зимнее трансферное окно расстаться с Адриано. Бразилец имеет высокую зарплату по контракту, который рассчитан до 2020 года.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист провел в составе красно-белых 11 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Спартак» после 14 туров занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги девятое место, набрав 19 очков. 0