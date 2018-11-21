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    Сборная России будет во второй корзине при жеребьевке Евро-2020

    Жеребьевка Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Сборная России будет посеяна во второй корзине при жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Рейтинг был составлен на основе мест, которые заняли сборные в своих группах в Лиге наций.

    Сборная России будет во второй корзине при жеребьевке Евро-2020
    Сборная России будет во второй корзине при жеребьевке Евро-2020
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    Вместе с россиянами во вторую корзину попали сборные Германии, Исландии, Боснии, Украины, Дании, Швеции, Австрии, Уэльса и Чехии.

    Состав корзин выглядит следующим образом:

    Корзина 1: Швейцария, Португалия, Нидерланды, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.

    Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

    Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.

    Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.

    Корзина 5: Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдавия, Гибралтар, Фареры.

    Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

    Жеребьевка отборочного турнира Евро-2020 состоится 2 декабря в Дублине. Команды при жеребьевке будут разбиты на 10 групп — по 5 или 6 сборных. По две лучшие команды из каждой группы получат прямые путевки в финальный турнир.

    Матчи финальной части Евро-2020 пройдут в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге. 0

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