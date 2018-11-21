Сборная России будет во второй корзине при жеребьевке Евро-2020

Вместе с россиянами во вторую корзину попали сборные Германии, Исландии, Боснии, Украины, Дании, Швеции, Австрии, Уэльса и Чехии.
Состав корзин выглядит следующим образом:
Корзина 1: Швейцария, Португалия, Нидерланды, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.
Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.
Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.
Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.
Корзина 5: Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдавия, Гибралтар, Фареры.
Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.
Жеребьевка отборочного турнира Евро-2020 состоится 2 декабря в Дублине. Команды при жеребьевке будут разбиты на 10 групп — по 5 или 6 сборных. По две лучшие команды из каждой группы получат прямые путевки в финальный турнир.
Матчи финальной части Евро-2020 пройдут в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге. 0