Финляндия проиграла Венгрии, но выиграла группу

В матче 6-го тура группового этапа Лиги нацийна своем поле обыграласо счетом 2:0.

В составе победителей отличились Адам Салаи (29-я минута) и Адам Надь (37).

В параллельной игре группы 2 лиги С сборная Греции в Афинах проиграла команде Эстонии — 0:1.

Греческий защитник Константинос-Вассилиос Ламбропулос на 44-й минуте отправил мяч в свои ворота.

В квартете с 12 очками лидирует Финляндия (12 очков), на втором месте расположилась Венгрия (10), на третьем — Греция (9), на четвертом — Эстония (4).

Финляндия в следующем розыгрыше будет стартовать в дивизионе В. Эстония, заняв последнее место, отправляется в дивизион D. 0