Сборная Турции проиграла Швеции и вылетела в дивизион C Лиги наций

одержала победу в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с— 1:0.

Автором единственного гола стал бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист, реализовавший пенальти на 71-й минуте игры.

Швеция, набрав 4 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице группы 2 лиги B, Турция (3) — 3-е.

Сборная Турции вылетела в дивизион C Лиги наций. Команда Швеции имеет шанс выйти в лигу А, если обыграет Россию в последнем матче группового этапа.

Матч Швеция — Россия пройдёт в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» 20 ноября. Начало встречи запланировано на 22:45 мск. 0