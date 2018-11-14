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    «Сочи» в меньшинстве обыграл «Ротор»

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    В матче 22-го тура Футбольной национальной лиги «Сочи» на своем поле обыграл волгоградский «Ротор» со счётом 4:2.

    «Сочи»
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    В составе сочинской команды голами отметились полузащитники Игорь Горбунов (2), Евгений Песегов (30), Алексей Померко (62), а также нападающий Максим Барсов, реализовавший пенальти на 16-й минуте.

    На 84-й минуте игрок «Сочи» Анзор Саная получил вторую желтую карточку и был удален, после чего форвард «Ротора» Андрей Мязин оформил дубль (88, 90+4).

    «Сочи» набрал 34 очка и располагается на седьмом месте в турнирной таблице ФНЛ. «Ротор» с 27 очками находится на 14-м месте.

    В параллельном матче тура «СКА-Хабаровск» обыграл на выезде «Мордовию» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил на 38-й минуте защитник хабаровчан Виталий Приндета.

    Ярославский «Шинник» в рамках 22-го тура победил воронежский «Факел» со счетом 1:0. Гол на 55-й минуте забил с пенальти полузащитник Дмитрий Самойлов. 0

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