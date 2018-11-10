«Вальядолид» и «Эйбар» завершили матч без голов

Команды поделили очки
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Гости с 72-й минуты играли вдесятером, после того как защитник Анайц Арбилья получил вторую желтую карточку. Однако «Вальядолид» не сумел использовать численное преимущество и продлил серию без побед в Примере до трех матчей.
«Вальядолид» (17 очков) располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эйбар» (15) — на 12-й строчке.
Примера. 12-й тур
«Вальядолид» — «Эйбар» — 0:0
«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно (Антоньито, 72), Мичел, Рубен Алькарас, Вилья, Оскар Плано, Энес Унал (Д.Чоп, 83), Суарес (Верде, 62)«Эйбар»: Асьер Риесго, Хосе Анхель, Пенья, Арбилья, Оливейра, Кукурелья (Альварес, 89), Диоп, Хоан Хордан, Эскаланте, Орельяна (Бигас, 76), Шарлес (Кике, 69)Предупреждения: Арбилья, 15. Начо Мартинес, 41. Пенья, 63. Калеро, 81. Диоп, 87Удаление: Арбилья, 72