«Вальядолид» и «Эйбар» завершили матч без голов

сыграл вничью св матче 12-го тура чемпионата Испании — 0:0.

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Гости с 72-й минуты играли вдесятером, после того как защитник Анайц Арбилья получил вторую желтую карточку. Однако «Вальядолид» не сумел использовать численное преимущество и продлил серию без побед в Примере до трех матчей.

«Вальядолид» (17 очков) располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эйбар» (15) — на 12-й строчке.