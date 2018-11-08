ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Рома»ЛЧ. ЦСКА уступил «Роме», «Ювентус» проиграл «МЮ», «МанСити» разгромил «Шахтер»
  • 00:54
    • Гол Роналду не спас «Ювентус» от поражения «МЮ»
  • 22:46
    • ЦСКА в меньшинстве проиграл «Роме»
  • 01:02
    • «Манчестер Сити» разгромил «Шахтер» в Лиге чемпионов
  • 01:01
    • «Хоффенхайм» в меньшинстве спас матч в Лионе
  • 00:56
    • «Бенфика» сыграла вничью с «Аяксом» в Лиссабоне
    Все новости спорта

    Гончаренко: Такие матчи полезны ЦСКА в плане дальнейшего роста

    ЦСКА Футбол России Лига чемпионов Рома Футбол Италии Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат игры с «Ромой» (1:2) в Лужниках.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Многое сегодня было против нас: травма Марио, удаление, быстрый гол. Моментами мы возвращались в игру, контролировали ее. Моментами играли авантюрно. Но такие матчи нам на пользу в плане дальнейшего роста.

    "Рома" — хорошая команда, они классно действуют в атаке и обороне, у них отработаны стандартные положения.

    Мы играли самоотверженно, многие пробовали себя преодолеть, изменить ситуацию. За это команде спасибо. И нельзя не отметить стадион, сегодня снова было очень много зрителей.

    У нас все игроки группы атаки сильно стараются, многие вещи схватывают на лету. Может быть, сегодня не в свою силу сыграл Влашич, но он все равно был на высоком уровне.

    Хорошо сыграли Родриго и Ваня Обляков. И в целом никто не выпадал из игры. Если что-то не получалось технически, это компенсировалось самоотдачей.

    Тренеру неправильно оценивать судейство. Во втором голе был сложный момент для оценки. Принято решение, которое оказалось против нас.

    Да, Сигурдссон играл остро. С уходом нападающего острота у ворот "Ромы" снизилась. Но и у наших ворот было жарко до того, как вышел Чернов.

    Плюс при игре в меньшинстве надо делать выбор в пользу атаки либо обороны. Нам надо было думать и о том, как обезопасить свои ворота.

    Наверное, здесь ряд причин. В том числе и то, что после победы над "Реалом" эмоционально очень сильно взлетаешь, после чего можно сильно упасть. Эмоциональная усталость идет на первом месте, но есть еще и физическая. Доля правды в этом есть.

    Думаю, что Васина мы сможем увидеть в официальных матчах в лучшем случае в феврале. У каждого организма свои особенности. Если Кучаев и Макаров, получившие травмы позже, уже в общей группе, то он пока еще не приступил к индивидуальной работе на поле.

    Кроме того, что эмоционально мы играем энергозатратно, мы приобретаем нужный опыт. Не вижу в этом ничего страшного. Нам важно восстановить команду и хорошо подвести ее к игре» — приводит слова тренера пресс-служба ЦСКА. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Быки» наказали ЦСКА за трусость
  • 28/10/2018 в 23:47
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Глазго Рейнджерс»
  • 1.75
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вашингтон» и «Питтсбург» начнут поединок быстрой шайбой
  • «Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Повторит ли «Астана» успех прошлого сезона?
  • «Астана» — «Яблонец». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сборная России обыграет Финляндию на Кубке Карьяла
  • Россия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Лос-Анджелес» — «Анахайм» Хоккей НХЛ. Три очка Кучерова и Ковальчука, 33 сейва ВасилевскогоОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 ноября Вчера в 09:380
  • 23:36
    • Гончаренко: У Фернандеса может быть сотрясение, перелом носа и скулы
  • 22:48
    • Дубль Санти Мины помог «Валенсии» одолеть «Янг Бойз»
  • 22:09
    • Левандовский и Мюллер — в атаке «Баварии» на матч с АЕК
    «Порту» — «Локомотив» Футбол ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Порту», «Барселона» не справилась с «Интером»Обзор матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Вчера в 01:250
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Возьмут ли «армейцы» реванш за разгром в Риме?
  • 4.16
    •
  • 00:30
    • Магнуссон: Мы выглядели лучше «Ромы», но взять три очка не смогли
  • 00:16
    • Гончаренко: Такие матчи полезны ЦСКА в плане дальнейшего роста
  • 23:58
    • «Ювентус» и «МЮ» голов до перерыва не забили
    Поль Погба Футбол Погба способен на многое. «МЮ» надо учиться этим пользоваться«МЮ» пока не удалось отыскать идеальную роль на поле для Поля Погба — одного из самых талантливых полузащитников планеты Вчера в 01:490
  • 21:27
    • Дзюба не сыграет с «Бордо» из-за повреждения
  • 21:17
    • Football Leaks: «Зенит» указывал «дочек» «Газпрома» как второго главного спонсора в отчетах для УЕФА
  • 20:41
    • Football Leaks: В «Зенит», «Локо» и «Динамо» влили 1,65 млрд евро из госбюджета после введения ФФП
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие