Гончаренко: Такие матчи полезны ЦСКА в плане дальнейшего роста

Главный тренер ПФК ЦСКАпрокомментировал результат игры с(1:2) в Лужниках.

«Многое сегодня было против нас: травма Марио, удаление, быстрый гол. Моментами мы возвращались в игру, контролировали ее. Моментами играли авантюрно. Но такие матчи нам на пользу в плане дальнейшего роста.

"Рома" — хорошая команда, они классно действуют в атаке и обороне, у них отработаны стандартные положения.

Мы играли самоотверженно, многие пробовали себя преодолеть, изменить ситуацию. За это команде спасибо. И нельзя не отметить стадион, сегодня снова было очень много зрителей.

У нас все игроки группы атаки сильно стараются, многие вещи схватывают на лету. Может быть, сегодня не в свою силу сыграл Влашич, но он все равно был на высоком уровне.

Хорошо сыграли Родриго и Ваня Обляков. И в целом никто не выпадал из игры. Если что-то не получалось технически, это компенсировалось самоотдачей.

Тренеру неправильно оценивать судейство. Во втором голе был сложный момент для оценки. Принято решение, которое оказалось против нас.

Да, Сигурдссон играл остро. С уходом нападающего острота у ворот "Ромы" снизилась. Но и у наших ворот было жарко до того, как вышел Чернов.

Плюс при игре в меньшинстве надо делать выбор в пользу атаки либо обороны. Нам надо было думать и о том, как обезопасить свои ворота.

Наверное, здесь ряд причин. В том числе и то, что после победы над "Реалом" эмоционально очень сильно взлетаешь, после чего можно сильно упасть. Эмоциональная усталость идет на первом месте, но есть еще и физическая. Доля правды в этом есть.

Думаю, что Васина мы сможем увидеть в официальных матчах в лучшем случае в феврале. У каждого организма свои особенности. Если Кучаев и Макаров, получившие травмы позже, уже в общей группе, то он пока еще не приступил к индивидуальной работе на поле.

Кроме того, что эмоционально мы играем энергозатратно, мы приобретаем нужный опыт. Не вижу в этом ничего страшного. Нам важно восстановить команду и хорошо подвести ее к игре» — приводит слова тренера пресс-служба ЦСКА. 0