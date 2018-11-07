ФСБ сумела предотвратить теракты, которые могли произойти в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

ФСБ предотвратила несколько терактов во время ЧМ-2018 fifa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Органы Федеральной службы безопасности предприняли все необходимые меры для выявления и пресечения попыток использовать БПЛА террористами в ходе проводившегося в России чемпионата мира ФИФА по футболу», — цитирует директора ФСБ России Александра Бортникова «Р-Спорт».

Детали не уточняются, известно лишь, что такие попытки предпринимались не только при проведении мундиаля, но и во время подготовки и организации других «массовых политических и спортивных мероприятий».

По словам директора ФСБ, ведомство раскрыло семь группировок, которые планировали атаки на иностранных болельщиков. 0