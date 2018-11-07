ФСБ предотвратила несколько терактов во время ЧМ-2018
fifa.com
«Органы Федеральной службы безопасности предприняли все необходимые меры для выявления и пресечения попыток использовать БПЛА террористами в ходе проводившегося в России чемпионата мира ФИФА по футболу», — цитирует директора ФСБ России Александра Бортникова «Р-Спорт».
Детали не уточняются, известно лишь, что такие попытки предпринимались не только при проведении мундиаля, но и во время подготовки и организации других «массовых политических и спортивных мероприятий».
По словам директора ФСБ, ведомство раскрыло семь группировок, которые планировали атаки на иностранных болельщиков. 0