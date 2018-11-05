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    Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Германией и Швецией

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    Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к ближайшим матчам, сообщает РФС.

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    Всего в списке значится 26 футболистов.

    Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).

    Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Фёдор Кудряшов, Егор Сорокин (оба — «Рубин» Казань), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семёнов («Ахмат» Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва).

    Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК «Ростов»), Руслан Камболов («Рубин» Казань), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба — «Локомотив» Москва), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

    Нападающие: Артём Дзюба, Антон Заболотный (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Рубин» Казань), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва).

    Напомним, что сборная России встретится с Германией в контрольном матче, который пройдет 15 ноября в 22:45 (мск), а также сыграет заключительный матч Лиги наций против Швеции. Матч состоится 20 ноября в 22:45 (мск). 0

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