«Бавария» потеряла очки с «Фрайбургом», «Боруссия» Д одолела «Вольфсбург»

«Боруссия» увеличила отрыв от «Баварии»
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Первый тайм прошел без голов, а на 80-й минуте полузащитник Серж Гнабри вывел мюнхенскую команду, однако на 89-й минуте форвард Лукас Хелер сравнял счет.
Дортмундская «Боруссия» на выезде с минимальным счетом переиграла «Вольфсбург» — 1:0. Единственный гол на 27-й минуте забил полузащитник Марко Ройс.
Таким образом, отрыв лидирующих в Бундеслиге дортмундцев от «Баварии» теперь составляет четыре очка.
Другие результаты:
«Шальке» — «Ганновер» — 3:1
«Байер» — «Хоффенхайм» — 1:4
«Аугсбург» — «Нюрнберг» — 2:2
«Байер» — «Хоффенхайм» — 1:4
«Аугсбург» — «Нюрнберг» — 2:20