«Бавария» потеряла очки с «Фрайбургом», «Боруссия» Д одолела «Вольфсбург»

принимала на своем полев рамках десятого тура Бундеслиги, встреча завершилась вничью — 1:1.

«Боруссия» увеличила отрыв от «Баварии» twitter.com/bvb 100% Высокие коэффициенты Играть!

Первый тайм прошел без голов, а на 80-й минуте полузащитник Серж Гнабри вывел мюнхенскую команду, однако на 89-й минуте форвард Лукас Хелер сравнял счет.

Дортмундская «Боруссия» на выезде с минимальным счетом переиграла «Вольфсбург» — 1:0. Единственный гол на 27-й минуте забил полузащитник Марко Ройс.

Таким образом, отрыв лидирующих в Бундеслиге дортмундцев от «Баварии» теперь составляет четыре очка.

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