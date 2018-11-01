Колосков считает хорошими шансы Санкт-Петербурга провести финал ЛЧ

Почетный президент РФСпрокомментировал информацию о том, что Санкт-Петербург претендует на поведение финала Лиги чемпионов в 2021 году.

Соперником России в борьбе за право провести финал турнира является Германия, которая предложила в качестве стадиона «Альянц Арену» в Мюнхене.

«У Санкт-Петербурга, без сомнения, есть хорошие шансы получить право провести финал Лиги чемпионов. Все будет зависеть от того, как мы будем работать.

Тоже ведь мало кто верил, что российская заявка выиграет при голосовании за место проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. А выиграли же!

Санкт-Петербург набрал много вистов за чемпионат мира. В 2020 году там будут матчи чемпионата Европы. Санкт-Петербург все полюбили, он всем понравился.

Плюс к этому уже есть колоссальный опыт в организации крупных мероприятий. Все будет зависеть от того, насколько эффективно мы сумеем поработать над этой заявкой», — приводит слова Колоскова «Р-Спорт». 0