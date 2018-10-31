«Оренбург» вышел в четвертьфинал Кубка России

Футболисты «Оренбурга»
ФК «Оренбург»
Встреча, которая прошла на стадионе «Газовик», завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол на 32-й минуте забил Алексей Сутормин, реализовавший пенальти.
Кубок России. 1/8 финала
«Оренбург» — «Тюмень» — 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 32, пенальти Сутормин«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Андреев, Терехов, Бегич, Кулишев (Рикарду Алвеш, 68), Чиркин, Мишкич, Чуканов, Галаджан (Маляров, 74), Сутормин«Тюмень»: Обухов, Хайманов, Столяренко, Васиев, Чудин, Леонтьев, Рябокобыленко, Глухов (Карпов, 56), Коронов (Теленков, 46), Парняков (Лешонок, 69), ВотиновПредупреждения: Обухов (31), Галаджан (39), Кулишев (54), Сутормин (90+2), Карпов (90+2)
«Оренбург» вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары «Ахмат» — «Арсенал». 0