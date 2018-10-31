ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулен ЛопетегиВраг внутри. Лопетеги был обречен на провал в «Реале»
  • 16:02
    • «Оренбург» вышел в четвертьфинал Кубка России
  • 14:04
    • Касаткина проиграла Киз на турнире «Элит Трофи»
  • 13:39
    • Полузащитник «Барселоны» намерен покинуть клуб зимой
  • 13:16
    • Александр Емельяненко проведет следующий бой 15 декабря
  • 13:09
    • В КХЛ может появиться клуб из ОАЭ
    Все новости спорта

    «Оренбург» вышел в четвертьфинал Кубка России

    Кубок России Футбол России Оренбург Тюмень
    «Оренбург» одержал победу над «Тюменью» в домашнем матче 1/8 финала Кубка России.

    Футболисты «Оренбурга»
    Футболисты «Оренбурга»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая прошла на стадионе «Газовик», завершилась со счетом 1:0.

    Единственный гол на 32-й минуте забил Алексей Сутормин, реализовавший пенальти.

    Кубок России. 1/8 финала
    «Оренбург» — «Тюмень» — 1:0 (1:0)
    Гол: 1:0 — 32, пенальти Сутормин«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Андреев, Терехов, Бегич, Кулишев (Рикарду Алвеш, 68), Чиркин, Мишкич, Чуканов, Галаджан (Маляров, 74), Сутормин«Тюмень»: Обухов, Хайманов, Столяренко, Васиев, Чудин, Леонтьев, Рябокобыленко, Глухов (Карпов, 56), Коронов (Теленков, 46), Парняков (Лешонок, 69), ВотиновПредупреждения: Обухов (31), Галаджан (39), Кулишев (54), Сутормин (90+2), Карпов (90+2)

    «Оренбург» вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары «Ахмат» — «Арсенал». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Враг внутри. Лопетеги был обречен на провал в «Реале»
  • Вчера в 20:59
    •
  • Прогноз
  • «Урал» — «Нижний Новгород»
  • 1.94
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Много голов в Екатеринбурге не будет
  • «Урал» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Автомобилист» против «Йокерита» — кто победит в битве лидеров КХЛ?
  • «Автомобилист» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Енисей» опять оказался на пути «Локомотива»
  • «Локомотив» — «Енисей». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Вишай Шривадданапрабха Футбол Глубокая связь «Лестера» с Шривадданапрабхой. И дело не только в титуле«Лисы» потеряли своего любимого владельца Вчера в 22:260
  • 11:25
    • Президент Ла Лиги требует исключить ПСЖ из еврокубков
  • 11:09
    • «Авангард» подписал обладателя Кубка Стэнли
  • 11:39
    • Гвардиола признан лучшим тренером мира по версии FourFourTwo
    «Манчестер Сити» вернулся на первое место АПЛ Футбол Нет оснований рассчитывать на осечки «МанСити»Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» Вчера в 18:580
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Поднимется ли «Милан» в топ-4?
  • 3.15
    •
  • 13:52
    • Защитник «Пари Сен-Жермен» вернулся в общую группу впервые за шесть месяцев
  • 13:30
    • Шипулин поехал в составе сборной России на сбор в Контиолахти
  • 13:22
    • Колосков раскритиковал идею об увеличении числа команд на ЧМ-2022
    Фрагмент матча Футбол Результат матча в Казани разочаровал обе командыУпущенная «Спартаком» победа над «Рубином» — в нашем обзоре прессы Вчера в 02:080
  • 09:49
    • На ЧМ-2022 может принять участие 48 команд
  • 08:25
    • «Кливленд» одержал первую победу в сезоне, «Хьюстон» проиграл четвертый матч кряду
  • 10:57
    • Хавбек «Крыльев Советов» выбыл на месяц
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие