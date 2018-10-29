Жардим может возглавить сборную Катара

Экс-главный тренерможет возглавить

Как сообщает France Foootball, Федерация футбола Катара хочет пригласить на пост главного тренера именитого специалиста, который сможет достойно подготовить команду к домашнему чемпионату мира. Жардим является одним из главных кандидатов.

В то же время издание сообщает, что Жардим пока не принял решения касательно своего будущего.

Напомним, Жардим возглавлял «Монако» с 2014 года, сумел привести команду к титулу чемпиона Франции, а также вывел «монегасков» в полуфинал Лиги чемпионов. Со своей должности тренер был уволен 11 октября. 0