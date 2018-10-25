«Зенит» — «Бордо»: счет матча 2:1, обзор голов

Питерскийодержал победу над(2:1) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Гости открыли счет на 26-й минуте. Карамо на фланге убрал Ивановича и навесил во вратарскую, Джимми Бриан опередил Набиуллина и головой переправил мяч в дальний угол.

Отыграться хозяевам удалось на 40-й минуте. Набиуллин подключился к атаке по флангу и вырезал подачу на голову Артему Дзюбе, который пробил точно в верхний угол.

На 85-й минуте питерцы совершили перехват, Дзюба сделал передачу на ход Далеру Кузяеву, который выскочил один на один и аккуратно пробил под перекладину.

В другом матче группы С датский «Копенгаген» на своем поле уступил пражской «Славии» — 0:1.

Единственный гол на 4-й минуте забил полузащитник гостей Ян Матоушек.

Группа С: 1. «Зенит» — 7 очков, 2. «Славия» (6), 3. «Копенгаген» (4), 4. «Бордо» (0). 0