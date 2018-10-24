«Локомотив» — «Порту»: счет 1:2 после первого тайма

проигрываетсо счетом 1:2 после первого тайма матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Касильяс отразил удар Фернандеша uefa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Железнодорожники» могли выйти вперед уже на 10-й минуте, когда Алексей Миранчук заработал пенальти. Впрочем, Мануэл Фернандеш не смог переиграть Икера Касильяса.

Спустя восемь минут отличный рейд в чужую штрафную площадь совершил Антон Миранчук, который здорово прострелил на своего брата, но его удар заблокировал защитник.

А на 25-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Локо» за фол Антонио Эдера. С точки Мусса Марега пробил Гильерме.

Спустя еще десять минут «Порту» удвоил свое преимущество. Хесус Корона выполнил навес с фланга, а Эктор Эррера точно пробил головой.

Ответ от хозяев последовал на 38-й минуте. Алексей Миранчук отобрал мяч у соперника и сделал передачу в центр штрафной на Антона, который пробил точно в дальний угол.

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