ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовОт Черчесова до Жардима. На кого поставит «Спартак»?
  • 23:04
    • ПСЖ уступает «Наполи», «Ливерпуль» ведет на «Энфилде»
  • 22:55
    • Витсель вывел «Боруссию» вперед в матче с «Атлетико»
  • 22:50
    • «Барселона» ведет в матче с «Интером» благодаря голу Рафиньи
  • 22:49
    • «Локо» не забил пенальти и пропустил два гола от «Порту» в первом тайме
  • 21:50
    • «Тоттенхэм» упустил победу над ПСВ
    Все новости спорта

    «Локо» не забил пенальти и пропустил два гола от «Порту» в первом тайме

    «Локомотив» — «Порту»: счет 1:2 после первого тайма

    Лига чемпионов Локомотив Футбол России Порту Португалия Календарь Лиги чемпионов
    «Локомотив» проигрывает «Порту» со счетом 1:2 после первого тайма матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Касильяс отразил удар Фернандеша
    Касильяс отразил удар Фернандеша
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Железнодорожники» могли выйти вперед уже на 10-й минуте, когда Алексей Миранчук заработал пенальти. Впрочем, Мануэл Фернандеш не смог переиграть Икера Касильяса.

    Спустя восемь минут отличный рейд в чужую штрафную площадь совершил Антон Миранчук, который здорово прострелил на своего брата, но его удар заблокировал защитник.

    А на 25-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Локо» за фол Антонио Эдера. С точки Мусса Марега пробил Гильерме.

    Спустя еще десять минут «Порту» удвоил свое преимущество. Хесус Корона выполнил навес с фланга, а Эктор Эррера точно пробил головой.

    Ответ от хозяев последовал на 38-й минуте. Алексей Миранчук отобрал мяч у соперника и сделал передачу в центр штрафной на Антона, который пробил точно в дальний угол.

    За ходом встречи можно следить тут. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Роналду принес перемены. «Ювентус» уже не такой, как прежде
  • 20/10/2018 в 15:34
    •
  • Прогноз
  • «Яблонец» — «Астана»
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Колорадо» или «Тампа-Бэй» — кто победит в битве лидеров старта сезона НХЛ?
  • «Колорадо» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Возьмет ли «Металлург» реванш у «Автомобилиста» за домашнее поражение?
  • «Автомобилист» — «Металлург». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Рубин» пройдет дальше
  • «Рубин» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Салават Юлаев» Хоккей КХЛ. «Салават Юлаев» победил СКА, «Ак Барс» проиграл в КитаеОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 24 октября 22:310
  • 19:35
    • «Салават Юлаев» вырвал победу у СКА
  • 18:22
    • «Локомотив» обыграл «Порту» в матче Юношеской лиги УЕФА
  • 18:05
    • «Ак Барс» всухую проиграл «Куньлуню»
    Виктор Гончаренко Футбол Две трагедии римским вечеромРазгромное поражение ЦСКА от римской «Ромы» на выезде в Лиге чемпионов — в нашем обзоре прессы 13:340
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бедные сербы и надежда «Локо»
  • 5.19
    •
  • 23:21
    • Лучший бомбардир сборной Нидерландов завершит карьеру в конце сезона
  • 23:19
    • Почеттино: Ничья с ПСВ« почти не оставляет нам шансов на выход в плей-офф
  • 23:06
    • «Локомотив-Кубань» одержал четвертую победу в Кубке Европы
    «Эдмонтон» — «Питтсбург» Хоккей НХЛ. «Нэшвилл» проиграл «Сан-Хосе», «Рейнджерс» обыграл «Флориду»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 октября 10:480
  • 15:42
    • «Спартак» сразу выплатил неустойку Каррере
  • 14:06
    • Источник: Федун проводит встречу с Кононовым на «Открытие Арене»
  • 12:38
    • Давид Сильва: «Манчестер Сити» мог забивать «Шахтеру» больше
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие