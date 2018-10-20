Марселино: не думаю, что Черышев выбыл на длительный срок

Главный тренер «Валенсии»рассказал о травме российского полузащитника

В матче девятого тура чемпионата Испании с «Леванте» (1:1) Черышев был заменён уже на 16-й минуте.

«Черышев получил ушиб в расположении сборной России. Предварительное обследование показало, что у него нет серьёзного повреждения. Не думаю, что он выбыл на длительный срок», — приводит слова Тораля Lavanguardia.

В нынешнем сезоне 27-летний российский хавбек провёл за «Валенсию» девять матчей во всех турнирах, стал автором одного гола, а также отдал одну результативную передачу.

«Валенсия» арендовала Черышева у «Вильярреала» минувшим летом на один год с правом последующего выкупа. 0