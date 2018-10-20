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    Марселино: не думаю, что Черышев выбыл на длительный срок

    Валенсия Примера Футбол Испании Календарь Примеры
    Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль рассказал о травме российского полузащитника Дениса Черышева.

    Марселино
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    В матче девятого тура чемпионата Испании с «Леванте» (1:1) Черышев был заменён уже на 16-й минуте.

    «Черышев получил ушиб в расположении сборной России. Предварительное обследование показало, что у него нет серьёзного повреждения. Не думаю, что он выбыл на длительный срок», — приводит слова Тораля Lavanguardia.

    В нынешнем сезоне 27-летний российский хавбек провёл за «Валенсию» девять матчей во всех турнирах, стал автором одного гола, а также отдал одну результативную передачу.

    «Валенсия» арендовала Черышева у «Вильярреала» минувшим летом на один год с правом последующего выкупа. 0

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