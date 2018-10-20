Примера. Очередное поражение «Реала», «Барселона» против «Севильи»

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С 19 по 22 октября в испанской Примере пройдут матчи девятого тура.

«Сельта» — «Алавес» 0:1

«Сельта» потерпела поражение от «Алавеса» в матче 9-го тура испанской Примеры.

Встреча состоялась в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Календарь и таблица испанской Примеры

Автором единственного гола стал хавбек Томас Пина, отличившийся на 58-й минуте после передачи защитника Виктора Лагуардии.

Примера. 9-й тур «Сельта» — «Алавес» — 0:1 (0:0) Гол: Томас Пина, 58«Сельта»: Альварес, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Алонсо (Юльсагер, 87), Лоботка, Буфаль (Систо, 74), Мендес, Бельтран (Эмре Мор, 63), Аспас, Эккерт«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Брашанац (Вакасо, 76), Гарсия, Ибаи Гомес, Кальери (Собрино, 74), Хони (Борха Бастон, 90+3)Предупреждения: Лагуардия, 11. Кабраль, 58. Кальери, 64. Томас Пина, 88. Юльсагер, 90+1

«Алавес», набрав 17 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Сельта» (10) занимает 10-е место.

«Реал» — «Леванте» 1:2

Мадридский «Реал» потерпел поражение от «Леванте» в домашнем матче девятого тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 1:2.

«Лягушки» вышли вперед уже на 6-й минуте. Серхио Постиго выполнил длинную передачу со своей половины поля, Рафаэль Варан потерял свою позицию, а Тибо Куртуа не успел сыграть на выходе, чем и воспользовался Хосе Моралес, поразивший пустые ворота.

Еще через семь минут гости удвоили свое преимущество. Варан сыграл рукой в своей штрафной площади, поэтому судья назначил пенальти, который реализовал Рохер Марти.

«Сливочные» свой единственный мяч забили на 72-й минуте. Карим Бензема от лицевой линии покатил мяч в центр штрафной на свободного Марсело, который мощно пробил под перекладину ворот. Этим ударом бразилец прервал рекордную безголевую засуху мадридского клуба, длившуюся 481 минуту.

Примера. 9-й тур «Реал» — «Леванте» — 1:2 (0:2) Голы: 0:1 — 6 Моралес, 0:2 — 13, пенальти Марти, 1:2 — 72 Марсело«Реал»: Куртуа, Варан, Марсело, Одриосола (Бэйл, 46), Рамос, Иско (Бензема, 60), Каземиро, Васкес, Модрич, Асенсио (Себальос, 60), Диас«Леванте»: Оласабаль, Постиго (Родригес, 75), Робер, Тоньо, Кабако, Моралес, Рочина (Дукуре, 67), Барди, Кампанья, Джейсон, Марти (Боатенг, 79)Предупреждения: Кабако (53), Джейсон (89), Марсело (90+4)

«Реал» занимает пятое место в турнирной таблице (14 очков), а «Леванте» — седьмое (13 очков).

«Валенсия» — «Леганес»

20 октября, 17:15 мск

«Вильярреал» — «Атлетико»

20 октября, 19:30 мск

«Барселона» — «Севилья»

20 октября, 21:45 мск

«Райо Вальекано» — «Хетафе»

21 октября, 13:00 мск

«Эйбар» — «Атлетик»

21 октября, 17:15 мск

«Уэска» — «Эспаньол»

21 октября, 19:30 мск

«Бетис» — «Вальядолид»

21 октября, 21:45 мск

«Реал Сосьедад» — «Жирона»

22 октября, 22:00 мск