ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Примера. Очередное поражение «Реала», «Барселона» против «Севильи»

    Подробности матчей девятого тура чемпионата Испании

    Примера Футбол Испании Алавес Атлетик Атлетико Барселона Бетис Валенсия Вальядолид Вильярреал Жирона Леванте Леганес Райо Вальекано Реал Мадрид Севилья Сельта Уэска Хетафе Эйбар Эспаньол Календарь Примеры
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду принимает поздравленияРоналду принес перемены. «Ювентус» уже не такой, как прежде Футболисты «Локомотива»Победа без нападающих. «Локо» вернулся в группу лидеров Соломон КверквелияРПЛ. Победы ЦСКА и «Локомотива», «Рубин» в гостях у «Уфы»
  • 16:02
    • «Реал» прервал безголевую засуху, но проиграл «Леванте»
  • 15:53
    • «Урал» и «Крылья Советов» обменялись голами
  • 15:40
    • Касаткина стала чемпионкой Кубка Кремля
  • 13:23
    • «Оренбург» и «Енисей» сыграли вничью
  • 11:03
    • Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Гран-при в США
  • 10:50
    • Боккетти: «Спартак» в моей жизни значит очень много
  • 08:53
    • 38 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» обыграть «Юту»
    Все новости спорта
    Марсело
    Марсело
  • 100 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    С 19 по 22 октября в испанской Примере пройдут матчи девятого тура.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Сельта» — «Алавес» 0:1

    «Сельта» потерпела поражение от «Алавеса» в матче 9-го тура испанской Примеры.

    Встреча состоялась в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Автором единственного гола стал хавбек Томас Пина, отличившийся на 58-й минуте после передачи защитника Виктора Лагуардии.

    Примера. 9-й тур
    «Сельта» — «Алавес» — 0:1 (0:0)
    Гол: Томас Пина, 58«Сельта»: Альварес, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Алонсо (Юльсагер, 87), Лоботка, Буфаль (Систо, 74), Мендес, Бельтран (Эмре Мор, 63), Аспас, Эккерт«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Брашанац (Вакасо, 76), Гарсия, Ибаи Гомес, Кальери (Собрино, 74), Хони (Борха Бастон, 90+3)Предупреждения: Лагуардия, 11. Кабраль, 58. Кальери, 64. Томас Пина, 88. Юльсагер, 90+1

    «Алавес», набрав 17 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Сельта» (10) занимает 10-е место.

    «Реал» — «Леванте» 1:2

    Мадридский «Реал» потерпел поражение от «Леванте» в домашнем матче девятого тура испанской Примеры.

    Встреча, которая прошла на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 1:2.

    «Лягушки» вышли вперед уже на 6-й минуте. Серхио Постиго выполнил длинную передачу со своей половины поля, Рафаэль Варан потерял свою позицию, а Тибо Куртуа не успел сыграть на выходе, чем и воспользовался Хосе Моралес, поразивший пустые ворота.

    Еще через семь минут гости удвоили свое преимущество. Варан сыграл рукой в своей штрафной площади, поэтому судья назначил пенальти, который реализовал Рохер Марти.

    «Сливочные» свой единственный мяч забили на 72-й минуте. Карим Бензема от лицевой линии покатил мяч в центр штрафной на свободного Марсело, который мощно пробил под перекладину ворот. Этим ударом бразилец прервал рекордную безголевую засуху мадридского клуба, длившуюся 481 минуту.

    Примера. 9-й тур
    «Реал» — «Леванте» — 1:2 (0:2)
    Голы: 0:1 — 6 Моралес, 0:2 — 13, пенальти Марти, 1:2 — 72 Марсело«Реал»: Куртуа, Варан, Марсело, Одриосола (Бэйл, 46), Рамос, Иско (Бензема, 60), Каземиро, Васкес, Модрич, Асенсио (Себальос, 60), Диас«Леванте»: Оласабаль, Постиго (Родригес, 75), Робер, Тоньо, Кабако, Моралес, Рочина (Дукуре, 67), Барди, Кампанья, Джейсон, Марти (Боатенг, 79)Предупреждения: Кабако (53), Джейсон (89), Марсело (90+4)

    «Реал» занимает пятое место в турнирной таблице (14 очков), а «Леванте» — седьмое (13 очков).

    «Валенсия» — «Леганес»

    20 октября, 17:15 мск

    «Вильярреал» — «Атлетико»

    20 октября, 19:30 мск

    «Барселона» — «Севилья»

    20 октября, 21:45 мск

    «Райо Вальекано» — «Хетафе»

    21 октября, 13:00 мск

    «Эйбар» — «Атлетик»

    21 октября, 17:15 мск

    «Уэска» — «Эспаньол»

    21 октября, 19:30 мск

    «Бетис» — «Вальядолид»

    21 октября, 21:45 мск

    «Реал Сосьедад» — «Жирона»

    22 октября, 22:00 мск

    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Куда податься Арсену Венгеру: «Реал», «Бавария» или «МЮ»?
  • Вчера в 00:03
    •
  • Прогноз
  • «Вильярреал» — «Атлетико»
  • 4.00
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Нидерланды не оставили шансов Германии
  • Многообещающие Нидерланды подвели Лёва к отставке
    • 02:18 15/10/2018     Мбаппе способен заменить Роналду в «Реале»
  • Топ-7 новых лиц для «Реала»
    • 03:34 16/10/2018     Мохамед Салах
  • «Ливерпуль» пострадал от «вируса ФИФА». Ключевые травмы октября
    • 12:20 18/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Марсело Футбол Примера. Очередное поражение «Реала», «Барселона» против «Севильи»Подробности матчей девятого тура чемпионата Испании 16:130
  • 08:03
    • Бой Минеева и Исмаилова завершился вничью
  • 13:08
    • Корниленко выведет «Крылья» на поле с капитанской повязкой в матче с «Уралом»
  • 12:50
    • Боккетти рассчитывает на победу в чемпионате России
    «Вашингтон» — «Флорида» Хоккей НХЛ. Два очка Дадонова и Кузнецова, Овечкин не реализовал буллитПодробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 октября 08:310
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Бавария» и «Реал» прервут серии без побед
  • 2.93
    •
  • 12:35
    • «Нефтехимик» одержал волевую победу над «Куньлунь Ред Стар»
  • 12:19
    • Уайт хотел бы увидеть бой Фергюсона с Нурмагомедовым
  • 12:03
    • Гвардиола: Отпустив Харта, возможно, я допустил ошибку
    Алексис Санчес Футбол Что случилось с Алексисом Санчесом? За «МЮ» выступает его теньВ «Манчестер Юнайтед» нападающему пока так и не удалось заявить о себе в полный голос 02:170
  • 11:46
    • Экс-наставник «Монако» может возглавить «Саутгемптон»
  • 11:31
    • Бельгия и Голландия хотят создать единую футбольную лигу
  • 11:17
    • Бенитес не боится увольнения из «Ньюкасла»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие