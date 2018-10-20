Примера. Очередное поражение «Реала», «Барселона» против «Севильи»

«Сельта» — «Алавес» 0:1
«Сельта» потерпела поражение от «Алавеса» в матче 9-го тура испанской Примеры.
Встреча состоялась в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Календарь и таблица испанской Примеры
Автором единственного гола стал хавбек Томас Пина, отличившийся на 58-й минуте после передачи защитника Виктора Лагуардии.
«Алавес», набрав 17 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Сельта» (10) занимает 10-е место.
«Реал» — «Леванте» 1:2
Мадридский «Реал» потерпел поражение от «Леванте» в домашнем матче девятого тура испанской Примеры.
Встреча, которая прошла на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 1:2.
«Лягушки» вышли вперед уже на 6-й минуте. Серхио Постиго выполнил длинную передачу со своей половины поля, Рафаэль Варан потерял свою позицию, а Тибо Куртуа не успел сыграть на выходе, чем и воспользовался Хосе Моралес, поразивший пустые ворота.
Еще через семь минут гости удвоили свое преимущество. Варан сыграл рукой в своей штрафной площади, поэтому судья назначил пенальти, который реализовал Рохер Марти.
«Сливочные» свой единственный мяч забили на 72-й минуте. Карим Бензема от лицевой линии покатил мяч в центр штрафной на свободного Марсело, который мощно пробил под перекладину ворот. Этим ударом бразилец прервал рекордную безголевую засуху мадридского клуба, длившуюся 481 минуту.
«Реал» занимает пятое место в турнирной таблице (14 очков), а «Леванте» — седьмое (13 очков).
«Валенсия» — «Леганес»
20 октября, 17:15 мск
«Вильярреал» — «Атлетико»
20 октября, 19:30 мск
«Барселона» — «Севилья»
20 октября, 21:45 мск
«Райо Вальекано» — «Хетафе»
21 октября, 13:00 мск
«Эйбар» — «Атлетик»
21 октября, 17:15 мск
«Уэска» — «Эспаньол»
21 октября, 19:30 мск
«Бетис» — «Вальядолид»
21 октября, 21:45 мск