ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    АПЛ. Моуринью упустил победу на «Стэмфорд Бридж», «МанСити» сыграет с «Бернли»

    Результаты матчей девятого тура чемпионата Англии

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Бернли Борнмут Брайтон энд Хоув Альбион Вест Хэм Вулверхэмптон Кардифф Сити Кристал Пэлас Лестер Сити Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ньюкасл Саутгемптон Тоттенхэм Уотфорд Фулхэм Хаддерсфилд Таун Челси Эвертон Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду принимает поздравленияРоналду принес перемены. «Ювентус» уже не такой, как прежде Футболисты «Локомотива»Победа без нападающих. «Локо» вернулся в группу лидеров Соломон КверквелияРПЛ. Победы ЦСКА и «Локомотива», «Рубин» в гостях у «Уфы»
  • 16:27
    • «Челси» ушел от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед»
  • 16:02
    • «Реал» прервал безголевую засуху, но проиграл «Леванте»
  • 15:53
    • «Урал» и «Крылья Советов» обменялись голами
  • 15:40
    • Касаткина стала чемпионкой Кубка Кремля
  • 13:23
    • «Оренбург» и «Енисей» сыграли вничью
  • 11:03
    • Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Гран-при в США
  • 10:50
    • Боккетти: «Спартак» в моей жизни значит очень много
    Все новости спорта
    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
  • 100 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    С 20 по 22 октября в английской Премьер-лиге пройдут матчи девятого тура.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 2:2

    «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в выездном матче девятого тура английской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 2:2 в пользу гостей.

    «Синие» вышли вперед на 21-й минуте, когда Виллиан навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где Антонио Рюдигер ударом головой отправил мяч в угол ворот Давида Де Хеа.

    «Красные дьяволы» отыгрались через десять минут после начала второго тайма. Эшли Янг подобрал мяч на линии чужой штрафной и нанес удар, сфера рикошетом от Жоржиньо отлетела к Антони Марсьялю, а тот выстрелом слета поразил ворота.

    На 73-й минуте гости получили минимальный перевес. Маркус Рашфорд исполнил классный перевод с правого фланга атаки в центр на линию штрафной, где Марсьяль принял мяч, а затем выполнил классный удар точно в дальний угол.

    Лондонцам удалось спастись от поражения на шестой компенсированной арбитром минуте ко второму тайму. После подачи с левого фланга Давид Луис ударом головой отправил мяч в штангу, после чего первым на добивание успел Росс Баркли.

    АПЛ. 9-й тур
    «Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2 (1:0)
    Голы: 1:0 — 21 Рюдигер, 1:1 — 55 Марсьяль, 1:2 — 73 Марсьяль, 2:2 — 90+6 Баркли«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Ковачич (Баркли, 69), Жоржиньо, Виллиан (Педро, 73), Канте, Азар, Мората (Жиру, 79)«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Шоу, Янг, Смоллинг, Погба, Матич, Мата (Эррера, 75), Марсьяль (Перейра, 84), Лукаку, Рэшфорд (Санчес, 85)Предупреждения: Матич (13), Янг (27), Рюдигер (30), Азар (34), Мата (67), Санчес (90+4), Перейра (90+5)

    «Челси» вышел на первое место в турнирной таблице (21 очко), «Манчестер Юнайтед» занимает восьмую строчку (14 очков).

    «Борнмут» — «Саутгемптон»

    20 октября, 17:00 мск

    «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»

    20 октября, 17:00 мск

    «Вулверхэмптон» — «Уотфорд»

    20 октября, 17:00 мск

    «Кардифф» — «Фулхэм»

    20 октября, 17:00 мск

    «Манчестер Сити» — «Бернли»

    20 октября, 17:00 мск

    «Ньюкасл» — «Брайтон»

    20 октября, 17:00 мск

    «Хаддерсфилд» — «Ливерпуль»

    20 октября, 19:30 мск

    «Эвертон» — «Кристал Пэлас»

    21 октября, 18:00 мск

    «Арсенал» — «Лестер»

    22 октября, 22:00 мск

    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Что случилось с Алексисом Санчесом? За «МЮ» выступает его тень
  • 02:17
    •
  • Прогноз
  • «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»
  • 2.02
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Нидерланды не оставили шансов Германии
  • Многообещающие Нидерланды подвели Лёва к отставке
    • 02:18 15/10/2018     Мбаппе способен заменить Роналду в «Реале»
  • Топ-7 новых лиц для «Реала»
    • 03:34 16/10/2018     Мохамед Салах
  • «Ливерпуль» пострадал от «вируса ФИФА». Ключевые травмы октября
    • 12:20 18/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол АПЛ. Моуринью упустил победу на «Стэмфорд Бридж», «МанСити» сыграет с «Бернли»Результаты матчей девятого тура чемпионата Англии 16:370
  • 08:53
    • 38 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» обыграть «Юту»
  • 08:03
    • Бой Минеева и Исмаилова завершился вничью
  • 13:08
    • Корниленко выведет «Крылья» на поле с капитанской повязкой в матче с «Уралом»
    Марсело Футбол Примера. Очередное поражение «Реала», «Барселона» против «Севильи»Подробности матчей девятого тура чемпионата Испании 16:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Бавария» и «Реал» прервут серии без побед
  • 2.93
    •
  • 12:50
    • Боккетти рассчитывает на победу в чемпионате России
  • 12:35
    • «Нефтехимик» одержал волевую победу над «Куньлунь Ред Стар»
  • 12:19
    • Уайт хотел бы увидеть бой Фергюсона с Нурмагомедовым
    «Вашингтон» — «Флорида» Хоккей НХЛ. Два очка Дадонова и Кузнецова, Овечкин не реализовал буллитПодробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 октября 08:310
  • 12:03
    • Гвардиола: Отпустив Харта, возможно, я допустил ошибку
  • 11:46
    • Экс-наставник «Монако» может возглавить «Саутгемптон»
  • 11:31
    • Бельгия и Голландия хотят создать единую футбольную лигу
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие