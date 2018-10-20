АПЛ. Моуринью упустил победу на «Стэмфорд Бридж», «МанСити» сыграет с «Бернли»

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» 2:2
«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в выездном матче девятого тура английской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 2:2 в пользу гостей.
«Синие» вышли вперед на 21-й минуте, когда Виллиан навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где Антонио Рюдигер ударом головой отправил мяч в угол ворот Давида Де Хеа.
«Красные дьяволы» отыгрались через десять минут после начала второго тайма. Эшли Янг подобрал мяч на линии чужой штрафной и нанес удар, сфера рикошетом от Жоржиньо отлетела к Антони Марсьялю, а тот выстрелом слета поразил ворота.
На 73-й минуте гости получили минимальный перевес. Маркус Рашфорд исполнил классный перевод с правого фланга атаки в центр на линию штрафной, где Марсьяль принял мяч, а затем выполнил классный удар точно в дальний угол.
Лондонцам удалось спастись от поражения на шестой компенсированной арбитром минуте ко второму тайму. После подачи с левого фланга Давид Луис ударом головой отправил мяч в штангу, после чего первым на добивание успел Росс Баркли.
«Челси» вышел на первое место в турнирной таблице (21 очко), «Манчестер Юнайтед» занимает восьмую строчку (14 очков).
«Борнмут» — «Саутгемптон»
20 октября, 17:00 мск
«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»
20 октября, 17:00 мск
«Вулверхэмптон» — «Уотфорд»
20 октября, 17:00 мск
«Кардифф» — «Фулхэм»
20 октября, 17:00 мск
«Манчестер Сити» — «Бернли»
20 октября, 17:00 мск
«Ньюкасл» — «Брайтон»
20 октября, 17:00 мск
«Хаддерсфилд» — «Ливерпуль»
20 октября, 19:30 мск
«Эвертон» — «Кристал Пэлас»
21 октября, 18:00 мск