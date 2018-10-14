Эдер помог сборной Португалии выиграть у Шотландии

Сборнаянанесла поражение командев товарищеском матче.

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Встреча, которая прошла в Глазго, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Португальцы вышли вперед на 43-й минуте, когда результативный удар нанес Элдер Кошта.

На 74-й минуте форвард «Локомотива» Эдер удвоил преимущество своей команду. Еще через десять минут Арминду Брума довел дело до разгрома.

Единственный гол Шотландии на счету нападающего Стивена Нейсмита в компенсированное время.

Ранее на этой неделе в рамках Лиги наций португальцы на выезде обыграли Польшу (3:2), а шотландцы в гостях уступили Израилю (1:2).

В следующем туре Португалия на выезде сыграет с Италией, а Шотландия в гостях встретится с Албанией. Оба матча состоятся 17 ноября. 0