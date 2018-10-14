Сборные Румынии и Сербии сыграли вничью

Сборнаясыграла вничью с командойв домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги наций.

Встреча лиги C четвертой группы, которая прошла в Бухаресте, завершилась со счетом 0:0.

На 44-й минуте хозяева остались вдесятером после того, как экс-защитник «Спартака» Габриэль Тамаш получил красную карточку.

На первой компенсированной минуте к первому тайму полузащитник сербской команды Душан Тадич не смог реализовать пенальти.

На счету сборной Румынии теперь одна победа и три ничьи, у Сербии — по две победы и ничьи.

В рамках пятого тура румыны сыграют с Литвой, а сербы — с Черногорией. 0