Газинский: У сборной России было больше голевых моментов

Полузащитник сборной Россиипрокомментировал итог матча третьего тура Лиги наций с командой Швеции (0:0).

«Игра была очень сложная, сборная Швеции — организованная команда. Поспешных выводов делать пока не стоит, скоро будем разбирать игру. Попытались сконцентрироваться и дожать соперника.

Чуть не отдал голевой пас шведу в первом тайме? Да, неприятный момент получился — мяч оказался между ног и попал в пятку, пас получился слабым. К счастью, все обошлось.

Когда были ближе всего к голу? У нас было больше подходов. У Дениса Черышева был момент во втором тайме. Дзюба хорошо цеплялся за мячи. Сашу Головина не надо представлять, он качественный футболист. В хорошей форме опасен для любого соперника. После травмы ему не хватало практики, сейчас наберет и будет все хорошо. Где бы мы не играли, что в Ростове, что сегодня — нас хорошо поддерживают. Это ощущается», — передает слова Газинского Sport24.ru. 0