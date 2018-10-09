Гризманн сравнил Мбаппе с Роналду

Нападающийи сборнойоценил прогресс своего партнера по атаке в национальной команде, выступающего за

Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе fifa.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Килиан напоминает мне Криштиану тех времен, когда тот выступал за "Манчестер Юнайтед". Роналду тоже действовал на фланге, разрывал соперников и забивал, хотя голы не были его основной задачей. Если Мбаппе станет нацелен исключительно на ворота, как Роналду в "Реале", то он сможет забивать по 50 мячей за сезон», — цитирует Гризманна France Football.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 5 матчах французской Лиги 1, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. 0