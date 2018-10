Объявлена команда недели Лиги чемпионов

УЕФА огласил символическую сборную по итогам матчей второго тура Лиги чемпионов. В списке лучших не оказалось ни одного представителя российских команд —

В команду недели в Лиге чемпионов попали:

Нету («Валенсия», Испания), Алессандро Флоренци («Рома», Италия), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия), Алекс Теллес («Порту», Португалия), Жорди Альба («Барселона», Испания), Дженгиз Юндер («Рома», Италия), Марко Ройс («Боруссия», Германия), Филиппе Коутиньо («Барселона», Испания), Пауло Дибала («Ювентус», Италия), Эдин Джеко («Рома», Италия), Неймар (ПСЖ, Франция).

