В УЕФА рассказали о сроке дисквалификации Акинфеева

Вратарь ЦСКАпропустит один матч Лиги чемпионов из-за дисквалификации, сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболист, завершивший карьеру в сборной России, был удален в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0). Румынский арбитр Овидиу Хацеган уже в компенсированное время показал Акинфееву две желтые карточки в течение нескольких секунд за споры.

«Мы подтверждаем, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дисквалифицирован на один матч из-за двух желтых карточек, которые он получил в одной и той же игре. Дисквалификации на большее число матчей для Акинфеева не будет», — сообщили в УЕФА.

Акинфеев не примет участия в матче третьего тура Лиги чемпионов с «Ромой», который пройдет 23 октября в Италии. 0