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    В УЕФА рассказали о сроке дисквалификации Акинфеева

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    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит один матч Лиги чемпионов из-за дисквалификации, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев
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    Футболист, завершивший карьеру в сборной России, был удален в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0). Румынский арбитр Овидиу Хацеган уже в компенсированное время показал Акинфееву две желтые карточки в течение нескольких секунд за споры.

    «Мы подтверждаем, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дисквалифицирован на один матч из-за двух желтых карточек, которые он получил в одной и той же игре. Дисквалификации на большее число матчей для Акинфеева не будет», — сообщили в УЕФА.

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