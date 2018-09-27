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    «Рома» разгромила «Фрозиноне» в Риме

    Серия A Футбол Италии Рома Фрозиноне Наполи Парма Дженоа Кьево Аталанта Торино Сампдория Кальяри Календарь Серии А
    В матче шестого тура чемпионата Италии «Рома» на своем поле разгромила «Фрозиноне» со счетом 4:0.

    «Рома»
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    Голы в составе римской команды на свой счёт записали Дженгиз Ундер (2), Хавьер Пасторе (28), Стефан Эль-Шаарави (35) и Александар Коларов (87).

    «Рома» набрала восемь баллов и поднялась на десятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Фрозиноне» находится на 20-й строчке с 1 очком.

    Еще в одном матче «Наполи» дома крупно обыграл «Парму» (3:0). Счет на 4-й минуте открыл Лоренцо Инсинье, после чего дубль на 47-й и 84-й минуте оформил Аркадиуш Милик.

    «Наполи» с 15 очками на втором месте, отставая от «Ювентуса» на 3 очка. «Парма» с 7 очками на 12-й строке.

    В параллельных матчах шестого тура итальянского чемпионата «Дженоа» обыграл «Кьево» (2:0), «Аталанта» и «Торино» разошлись миром (0:0), игра между «Кальяри» и «Сампдорией» тоже обошлась без голов. 0

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