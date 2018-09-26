«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка лиги, «Ман Сити» идет дальше

в третьем раунде Кубка английской лиги потерпел поражение на «Олд Траффорд», проиграв

Основное время матча завершилось вничью — 2:2, при этом «МЮ» ушел от поражения в компенсированное время, а в серии пенальти точнее были футболисты Фрэнка Лэмпарда — 8:7.

В составе гостей отличились полузащитник Гарри Уилсон (59-я минута), а также форвард Джек Мэрриот (85). У «красных дьяволов» мячи забили Хуан Мата (3) и Маруан Феллайни (90+5).

В другом матче 3-го раунда «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Оксфорд Юнайтед» со счетом 3:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счет записали Габриэл Жезус, Рияд Марез и Филип Фоден. 0