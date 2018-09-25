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    «Монако» — «Анже»: онлайн-трансляция начнется в 20:00

    Монако — Анже (25.09.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига 1 Футбол Франции Монако Анже Календарь Лиги 1
    В 20:00 в Лиге 1 начнётся матч «Монако» — «Анже».

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    Последний матч между собой: «Анже» — «Нант» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Монако»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Монако» — «Анже». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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