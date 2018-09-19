«Балтика» упустила победу над «Ротором»

Калининградскаяна своем поле сыграла вничью с(1:1) в матче 12-го тура Футбольной национальной лиги

В конце первого тайма Максим Григорьев мог вывести хозяев вперёд, но не реализовал пенальти.

«Балтика» открыла счёт на 54-й минуте — гол забил Владимир Дядюн. На 86-й минуте Алексей Друзин сравнял счет.

«Балтика» набрала 11 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице первенства, «Ротор» (10) — на 18-м месте.

В другом матче 12-го тура «Чертаново» на своем поле сыграл вничью с владивостокским «Лучом» — 1:1.

На 59-й минуте игры хавбек «Чертаново» Максим Витюгов забил в ворота «Луча». Ответный мяч забил полузащитник гостей Давид Дзахов на 74-й минуте.

«Чертаново» заработал 20 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Луч» (11) — на 15-й строчке.

Саранская «Мордовия» дома проиграла курскому «Авангарду» со счётом 1:4.

На 10-й минуте встречи защитник саранской команды Сергей Сухарев получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле.

За победителей отличились Роман Акбашев (11), Александр Трошечкин (34), Михаил Земсков (69) и Вадим Стеклов (90+4).

Единственный гол «Мордовии» забил нападающий Михаил Маркин на 86-й минуте.

«Мордовия» набрала 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице первенства. «Авангард» (23) — четвёртый.

В параллельном матче 12-го тура ФНЛ «Химки» сыграли вничью с «Нижним Новгородом» — 1:1.

После 60-й минуты встречи нижегородцы остались в меньшинстве — защитник Виталий Федорив был удалён за перебор жёлтых карточек.

«Нижний Новгород» (19) идёт на седьмом месте в таблице ФНЛ, а «Химки» (16) занимают 11-ю строчку. 0