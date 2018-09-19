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    «Балтика» упустила победу над «Ротором»

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    Калининградская «Балтика» на своем поле сыграла вничью с «Ротором» (1:1) в матче 12-го тура Футбольной национальной лиги

    «Балтика»
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    В конце первого тайма Максим Григорьев мог вывести хозяев вперёд, но не реализовал пенальти.

    «Балтика» открыла счёт на 54-й минуте — гол забил Владимир Дядюн. На 86-й минуте Алексей Друзин сравнял счет.

    «Балтика» набрала 11 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице первенства, «Ротор» (10) — на 18-м месте.

    В другом матче 12-го тура «Чертаново» на своем поле сыграл вничью с владивостокским «Лучом» — 1:1.

    На 59-й минуте игры хавбек «Чертаново» Максим Витюгов забил в ворота «Луча». Ответный мяч забил полузащитник гостей Давид Дзахов на 74-й минуте.

    «Чертаново» заработал 20 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Луч» (11) — на 15-й строчке.

    Саранская «Мордовия» дома проиграла курскому «Авангарду» со счётом 1:4.

    На 10-й минуте встречи защитник саранской команды Сергей Сухарев получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле.

    За победителей отличились Роман Акбашев (11), Александр Трошечкин (34), Михаил Земсков (69) и Вадим Стеклов (90+4).

    Единственный гол «Мордовии» забил нападающий Михаил Маркин на 86-й минуте.

    «Мордовия» набрала 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице первенства. «Авангард» (23) — четвёртый.

    В параллельном матче 12-го тура ФНЛ «Химки» сыграли вничью с «Нижним Новгородом» — 1:1.

    После 60-й минуты встречи нижегородцы остались в меньшинстве — защитник Виталий Федорив был удалён за перебор жёлтых карточек.

    «Нижний Новгород» (19) идёт на седьмом месте в таблице ФНЛ, а «Химки» (16) занимают 11-ю строчку. 0

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