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    Гол Джеко принёс Боснии победу над Австрией

    Лига наций Сборная Боснии и Герцеговины Сборная Австрии Сборная Греции Сборная Белоруссии
    Сборная Боснии и Герцеговины обыграла сборную Австрии (1:0) в домашнем матче второго тура группового турнира Лиги наций в лиге В.

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    Единственный мяч на 78-й минуте забил нападающий римской «Ромы» Эдин Джеко.

    С шестью очками боснийцы лидируют в третьей группе. У австрийцев ноль очков и последнее место.

    В рамках второй группы Лиги C сборная Греции со счётом 1:2 уступила Венгрии, а сборная Финляндии одолела команду Эстонии (1:0).

    В Лиге D состоялись две встречи второго тура группового этапа. Сборная Молдавии на своём поле не смогла обыграть команду Белоруссии (0:0), а сборная Сан-Марино потерпела разгромное поражение от Люксембурга (0:3). 0

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