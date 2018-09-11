Гол Джеко принёс Боснии победу над Австрией

обыграла(1:0) в домашнем матче второго тура группового турнира Лиги наций в лиге В.

Единственный мяч на 78-й минуте забил нападающий римской «Ромы» Эдин Джеко.

С шестью очками боснийцы лидируют в третьей группе. У австрийцев ноль очков и последнее место.

В рамках второй группы Лиги C сборная Греции со счётом 1:2 уступила Венгрии, а сборная Финляндии одолела команду Эстонии (1:0).

В Лиге D состоялись две встречи второго тура группового этапа. Сборная Молдавии на своём поле не смогла обыграть команду Белоруссии (0:0), а сборная Сан-Марино потерпела разгромное поражение от Люксембурга (0:3). 0