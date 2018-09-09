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    Гушбауэр: У нас возникнут проблемы с тем, чтобы забить России

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    Полузащитник сборной Чехии Йозеф Гушбауэр поделился ожиданиями перед товарищеским матчем с Россией.

    Йозеф Гушбауэр
    Йозеф Гушбауэр
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    «Матч России с Турцией все в нашей команде смотрели. Отмечу, что оборона сборной России играет четко, слаженно. У нас возникнут проблемы со взятием ворот россиян.

    Дзюба травмирован? Все равно возникнут сложности, потому что Россия — сильная команда, ее футболисты действуют слаженно.

    В матче с Украиной наша команда играла достаточно неплохо. Мы пропустили оба мяча в добавленное время к таймам, такое бывает.

    Игра сборной России на чемпионате мира очень понравилась. Она заслуженно вышла в 1/4 финала.

    В понедельник будет полный стадион. Мы завидуем. Очень приятно играть при таком количестве зрителей», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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