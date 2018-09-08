Сборная Испании обыграла Англию на «Уэмбли»

Встреча Лиги A группы 4, которая прошла на «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Уже на 11-й минуте хозяевам удалось выйти вперед. Люк Шоу подключился к атаке по левому флангу, сделал пас низом в чужую штрафную на Маркуса Рашфорда, который ударом в касание поразил цель.
«Фурия роха» отыгралась спустя пару минут. Дани Карвахаль выполнил передачу на правый край чужой штрафной, откуда Родриго прострелил в центр на Сауля и тот ударом в касание отправил мяч в ближний угол.
На 32-й минуте подопечные Луиса Энрике получили минимальный перевес. Тьяго Алькантара выполнил идеальную подачу со штрафного на ближнюю штангу, где Родриго расстрелял ворота.
У «трех львов» были моменты для того, чтобы отыграться, но они ими не воспользовались.
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