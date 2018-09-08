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    Бельгия разгромила Шотландию в товарищеском матче

    Товарищеские матчи Сборная Бельгии
    Сборная Бельгии на выезде разгромили команду Шотландии в товарищеском матче со счетом 4:0 (1:0).

    Футболисты сборной Бельгии
    Футболисты сборной Бельгии
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    В составе победителей дублем отметился форвард Миши Батшуайи, который появился на поле во втором тайме после замены. Ещё по одному голу на свой счёт записали нападающий Ромелу Лукаку и полузащитник Эден Азар.

    Для сборной Бельгии эта встреча стала первой после чемпионата мира 2018 года, на котором подопечные Роберто Мартинеса стали бронзовыми призёрами.

    В следующем матче бельгийцы на выезде сыграют с Исландией в Лиге наций (11 сентября). Шотландцы днем ранее в этом же турнире встретятся с Албанией.

    Товарищеский матч
    Шотландия — Бельгия — 0:4 (0:1)
    Голы: Лукаку, 28 (0:1). Э.Азар, 46 (0:2). Батшуайи, 52 (0:3). Батшуайи, 60 (0:4)Шотландия: Гордон, Малгрю (О`Доннел, 68), Робертсон, Тирни, Сауттар, Макдональд (Снодграсс, 53), Армстронг (Джек, 53), Фрэйзер, К.Макгрегор (Расселл, 68), Макгинн (Шинни, 73), Гриффитс (Нейсмит, 46)Бельгия: Куртуа, Компани (Фермален, 46), Фертонген, Боята, Кастань (Менье, 46), Дембеле (Верстрате, 85), Т.Азар, Тилеманс, Э.Азар (Ванакен, 56), Мертенс (Феррейра-Карраско, 46), Лукаку (Батшуайи, 46)
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