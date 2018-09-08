Бельгия разгромила Шотландию в товарищеском матче

Сборнаяна выезде разгромили командув товарищеском матче со счетом 4:0 (1:0).

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В составе победителей дублем отметился форвард Миши Батшуайи, который появился на поле во втором тайме после замены. Ещё по одному голу на свой счёт записали нападающий Ромелу Лукаку и полузащитник Эден Азар.

Для сборной Бельгии эта встреча стала первой после чемпионата мира 2018 года, на котором подопечные Роберто Мартинеса стали бронзовыми призёрами.

В следующем матче бельгийцы на выезде сыграют с Исландией в Лиге наций (11 сентября). Шотландцы днем ранее в этом же турнире встретятся с Албанией.