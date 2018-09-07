Швеция проиграла Австрии

Сборная Швеции на выезде проиграла национальной команде Австрии (0:2) в товарищеском матче, который прошел в Вене.

Фрагмент матча twitter.com/oefb1904 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

На 11-й минуте шведский защитник Филип Хеландер забил в свои ворота, а во втором тайме Давид Алаба закрепил победу хозяев точным ударом на 64-й минуте.

Отметим, что сборная Швеции является соперником России по Лиге наций. Эти команды встретятся между собой 11 октября (Калининград) и 20 ноября (Стокгольм).