Швеция проиграла Австрии

Фрагмент матча
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На 11-й минуте шведский защитник Филип Хеландер забил в свои ворота, а во втором тайме Давид Алаба закрепил победу хозяев точным ударом на 64-й минуте.
Отметим, что сборная Швеции является соперником России по Лиге наций. Эти команды встретятся между собой 11 октября (Калининград) и 20 ноября (Стокгольм).
Товарищеский матч
Австрия — Швеция — 2:0 (1:0)
Голы: Хеландер, 11 — в свои ворота (1:0). Алаба, 64 (2:0)Австрия: Линднер, Предль (Драгович, 46), Хинтереггер, Лайнер, Алаба (Ульмер, 65), Ильзанкер, Шепф (Лазаро, 59), Гриллич (Шлагер, 81), Жуль, Арнаутович (Забитцер, 65), Бургшталлер (Грегорич, 59)Швеция: Нордфельдт (Юнссон, 46), Хулт, Янссон, Крафт, Хеландер, Свенссон (Себ.Ларссон, 78), Хильемарк (С.Ларссон, 62), Куайсон, Роден, Сема (Классон, 67), Телин (Гвидетти, 46)Предупреждение: Арнаутович, 45+1