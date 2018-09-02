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    «Арсенал» в результативном матче обыграл «Кардифф»

    Арсенал Кардифф Сити Футбол Англии Англия. Премьер-лига Календарь АПЛ
    В матче четвертого тура английской Премьер-лиги «Кардифф» принимал «Арсенал».

    Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг
    Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг
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    «Канониры» одержали победу со счетом 3:2

    «Кардифф» дважды по ходу матча отыгрывался после голов Шкодрана Мустафи и Пьера-Эмерика Обамеянга — отличились Виктор Камараса и Даниэль Уорд. Однако на 81-й минуте «Арсенал» забил победный мяч — три очка «канонирам» принес Александр Ляказетт.

    Таким образом, «Арсенал» одержал вторую победу в четырех стартовых турах, набрал 6 очков и поднялся на девятое место.

    У «Кардиффа» осталось 2 очка, команда располагается на пятнадцатой строчке.

    АПЛ. 4-й тур
    «Кардифф Сити» — «Арсенал» — 2:3 (1:1)
    Голы: Мустафи, 12 (0:1). Камараса, 45 (1:1). Обамеянг, 62 (1:2). Уорд, 70 (2:2). Ляказетт, 81 (2:3)«Кардифф Сити»: Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Раллс, Камараса (Мадин, 90), Артер, Рид, Хойлетт, Уорд (Зохоре, 84)«Арсенал»: Чех, Монреаль, Папастатопулос, Мустафи, Бельерин, Езил (Уэлбек, 84), Рэмси, Джака, Гендузи (Торрейра, 71), Ляказетт, Обамеянг (Мхитарян, 89)Предупреждения: Монреаль, 25. Бельерин, 51. Гендузи, 58. Джака, 66. Хойлетт, 72. Камараса, 77. Артер, 90+3
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