«Арсенал» в результативном матче обыграл «Кардифф»

В матче четвертого тура английской Премьер-лигипринимал

Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг twitter.com/arsenal 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Канониры» одержали победу со счетом 3:2

«Кардифф» дважды по ходу матча отыгрывался после голов Шкодрана Мустафи и Пьера-Эмерика Обамеянга — отличились Виктор Камараса и Даниэль Уорд. Однако на 81-й минуте «Арсенал» забил победный мяч — три очка «канонирам» принес Александр Ляказетт.

Таким образом, «Арсенал» одержал вторую победу в четырех стартовых турах, набрал 6 очков и поднялся на девятое место.

У «Кардиффа» осталось 2 очка, команда располагается на пятнадцатой строчке.