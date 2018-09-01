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    «Нижний Новгород» уступил «Шиннику»

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    Ярославский «Шинник» одержал домашнюю победу над «Нижним Новгородом» (1:0) в матче 9-го тура первенства ФНЛ.

    «Шинник»
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    Единственный мяч забил на 78-й минуте нападающий хозяев Ишхан Гелоян.

    После этого матча «Нижний Новогород» на 5-м месте — 15 очков, а «Шинник» на 7-м месте — 14 очков.

    В другом матче 9-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» на своем поле обыграла «СКА-Хабаровск» со счётом 4:1.

    В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Илья Кузьмичёв (3), Илья Кухарчук (49), Олег Шалаев (73) и Александр Ставпец (79). За гостей гол на 33-й минуте забил Николай Зайцев.

    В других матчах «Факел» на своём поле сыграл вничью с «Зенитом-2» (2:2), а владивостокский «Луч» уступил «Мордовии» (0:1). 0

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