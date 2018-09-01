«Нижний Новгород» уступил «Шиннику»

Ярославскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 9-го тура первенства ФНЛ.

Единственный мяч забил на 78-й минуте нападающий хозяев Ишхан Гелоян.

После этого матча «Нижний Новогород» на 5-м месте — 15 очков, а «Шинник» на 7-м месте — 14 очков.

В другом матче 9-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» на своем поле обыграла «СКА-Хабаровск» со счётом 4:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Илья Кузьмичёв (3), Илья Кухарчук (49), Олег Шалаев (73) и Александр Ставпец (79). За гостей гол на 33-й минуте забил Николай Зайцев.

В других матчах «Факел» на своём поле сыграл вничью с «Зенитом-2» (2:2), а владивостокский «Луч» уступил «Мордовии» (0:1). 0