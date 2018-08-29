ПСВ разгромил БАТЭ и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Голландскийодержал домашнюю победу над борисовским(3:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Счет в матче на 14-й минуте открыл нападающий Стевен Бергвейн, а на 36-й минуте Люк де Йонг удвоил его. На 62-й минуте Ирвин Лосано сделал счет крупным.

Первый матч в Белоруссии завершился победой ПСВ со счетом 3:2. По сумме двух матчей голландский клуб вышел в групповой этап Лиги чемпионов. БАТЭ продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы.