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    ПСВ разгромил БАТЭ и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

    Лига чемпионов БАТЭ ПСВ Календарь Лиги чемпионов
    Голландский «ПСВ Эйндховен» одержал домашнюю победу над борисовским БАТЭ (3:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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    Счет в матче на 14-й минуте открыл нападающий Стевен Бергвейн, а на 36-й минуте Люк де Йонг удвоил его. На 62-й минуте Ирвин Лосано сделал счет крупным.

    Первый матч в Белоруссии завершился победой ПСВ со счетом 3:2. По сумме двух матчей голландский клуб вышел в групповой этап Лиги чемпионов. БАТЭ продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы.

    Лига чемпионов . 4-й отборочный раунд. Ответный матч
    «ПСВ» (Голландия) — «БАТЭ» (Белоруссия) — 3:0 (2:0)
    Голы: Бергвайн, 14 (1:0). де Йонг, 36 (2:0). Лосано, 62 (3:0)«ПСВ» (Голландия): Зут, Шваб, Фиргефер (Изима-Мирен, 71), Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс, Перейро, Росарио (Рамселар, 74), де Йонг, Бергвайн (Мален, 79), Лосано«БАТЭ» (Белоруссия): Щербицкий, Филипенко, Володько, Филипович, Милунович, Глеб (Иванич, 30), Бага, Стасевич, Драгун (Березкин, 76), Риос, Туоминен (Сигневич, 51)Предупреждения: Милунович, 47. Риос, 59. Анхелиньо, 82
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