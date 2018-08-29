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    «Реал» объявил о возвращении Мариано

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    Мадридский «Реал» и «Лион» согласовали переход нападающего Мариано Диаса, сообщает пресс-служба испанской команды.

    Мариано Диас
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    25-летний доминиканский футболист заключит с испанской командой соглашение сроком на пять лет. Мариано будет официально представлен в пятницу, 31 августа.

    Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересована «Севилья», однако мадридцы решили активировать опцию обратного выкупа Мариано.

    Мариано является воспитанником «Реала». В составе мадридского клуба доминиканец провел 14 матчей, в которых отметился 5 забитыми мячами.

    В «Лионе» на его счету 18 голов и 4 голевые передачи в прошлом сезоне чемпионата Франции.

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