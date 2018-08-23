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    Экс-хавбек «Ювентуса» может перейти в «Спортинг»

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    Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио может перебраться в Португалию, сообщает Calciomercato.

    Клаудио Маркизио
    Клаудио Маркизио
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    Интерес к 32-летнему игроку проявляет «Спортинг», который готов предложить ему контракт.

    Как сообщалось ранее, основным претендентом на итальянца является «Монако» — стороны ведут переговоры и находятся на продвинутой стадии.

  • СМИ: Маркизио перейдет в «Монако»
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    • Также на итальянца претендуют «Бетис» и «Атлетико», есть у него предложения из Японии и Ближнего Востока.

    В составе туринского клуба Маркизио выступал с 2006 по 2018 год, провел 389 матчей, забил 37 мячей и отдал 42 результативных передачи, завоевав семь титулов чемпионата Италии. 0

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