Экс-хавбек «Ювентуса» может перейти в «Спортинг»

Клаудио Маркизио
as.com
Интерес к 32-летнему игроку проявляет «Спортинг», который готов предложить ему контракт.
Как сообщалось ранее, основным претендентом на итальянца является «Монако» — стороны ведут переговоры и находятся на продвинутой стадии.
Также на итальянца претендуют «Бетис» и «Атлетико», есть у него предложения из Японии и Ближнего Востока.
В составе туринского клуба Маркизио выступал с 2006 по 2018 год, провел 389 матчей, забил 37 мячей и отдал 42 результативных передачи, завоевав семь титулов чемпионата Италии. 0