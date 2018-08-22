«Боруссии» Д хочет приобрести нападающего «Барселоны»

Как сообщает L’Equipe, дортмундскаяпретендует на форварда. 24-летний игрок является одной из приоритетных целей нового тренера немецкой команды

Представители «шмелей» уже прибыли в Барселону, где в ближайшее время проведут переговоры с «сине-гранатовыми» и обсудят потенциальный трансфер Алькасера.

Также сообщалось о заинтересованности в форварде со стороны «Порту» и «Бетиса». Сам нападающий готов покинуть «Барселону», так как не является игроком основной обоймы.

В минувшем сезоне испанец провел за каталонский клуб 23 матча во всех турнирах и отличился семью забитыми мячами. Также на его счету четыре результативные передачи. 0