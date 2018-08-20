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    «Торино» предложил «Зениту» приобрести Ньянга

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    Руководство итальянского «Торино» предложило санкт-петербургскому «Зениту» приобрести сенегальского нападающего М'Байе Ньянга, утверждает интернет-портал Toro.it.

    М'Байе Ньянг
    М'Байе Ньянг
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    По данным источника, «Торино» хочет избавить от игрока. Недавно «быки» вели переговоры о трансфере форварда с «Сампдорией», но стороны не смогли договориться. Клуб хочет выручить за Ньянга 15 млн. евро.

    «Торино» арендовал Ньянга у «Милана» в августе 2017 года, а по окончании сезона выкупил права на игрока.

    В сезоне-2017/18 Ньянг провёл 26 матчей в итальянской Серии А, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

    Летом прошлого года переговоры о переходе футболиста с «Миланом» вёл московский «Спартак», но М'Байе не захотел переезжать в Россию. 0

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