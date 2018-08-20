«Торино» предложил «Зениту» приобрести Ньянга

Руководство итальянскогопредложило санкт-петербургскомуприобрести сенегальского нападающего, утверждает интернет-портал Toro.it

По данным источника, «Торино» хочет избавить от игрока. Недавно «быки» вели переговоры о трансфере форварда с «Сампдорией», но стороны не смогли договориться. Клуб хочет выручить за Ньянга 15 млн. евро.

«Торино» арендовал Ньянга у «Милана» в августе 2017 года, а по окончании сезона выкупил права на игрока.

В сезоне-2017/18 Ньянг провёл 26 матчей в итальянской Серии А, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Летом прошлого года переговоры о переходе футболиста с «Миланом» вёл московский «Спартак», но М'Байе не захотел переезжать в Россию. 0