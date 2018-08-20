Комментатор Елагин возвращается на «Матч ТВ»

Известный спортивный комментаторвозвращается на, сообщается в пресс-релизе телеканала.

Уже 25 августа он прокомментирует игру 3-го тура английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Брайтоном». На следующий день комментатор отработает и на матче между «Уотфордом» и «Кристал Пэлас».

Специалист покинул телеканал в 2017 году, в последнее время вел свой канал на YouTube «Британский стиль с Александром Елагиным».

«Буду заниматься своим любимым делом — комментировать английский чемпионат и не только.

Хочу поблагодарить зрителей телеканала, которые ждали моего возвращения. Я не терял с ними связи, всегда ощущал их поддержку.

Надеюсь, что впереди нас с вами ждут многочисленные увлекательные и яркие футбольные поединки», — отметил Александр Елагин. 0