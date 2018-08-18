«Бавария», «Хоффенхайм» и «Байер» вышли в 1/16 финала Кубка Германии

В матче 1/32 финала Кубка Германии мюнхенскаяв гостях обыграла— 1:0.

Единственный мяч на 82-й минуте забил Роберт Левандовский.

В другом матче «Хоффенхайм» победил на выезде «Кайзерслаутерн» со счётом 6:1.

В составе победителей отличились хавбек Нико Шульц (13), защитники Павел Кадержабек (51) и Джошуа Бренет (63), а также нападающий Жоэлинтон, оформивший хет-трик (6, 52, 63).

Автором единственного гола «Кайзерслаутерна» стал форвард Лукас Спальвис (33).

В других матчах первого раунда Кубка Германии «Ворматия» на своём поле потерпела сокрушительное поражение от «Вердера» (1:6), «Ульм 1846» дома одержал победу над «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне (2:1), «Вольфсбург» в гостях оказался сильнее «Эльверсберга» (1:0), «Байер» на выезде переиграл «Пфорцхайм» (0:1), «Линкс» на домашнем стадионе уступил «Нюрнбергу» (1:2). 0