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    «Томь» потерпела первое поражение в сезоне ФНЛ

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    «Нижний Новгород» в гостях нанес «Томи» первое поражение в сезоне в рамках шестого тура первенства ФНЛ — 1:0 (1:0).

    Максим Палиенко
    Максим Палиенко
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    Единственный гол на 17-й минуте забил Максим Палиенко.

    «Томь» остается лидером в турнирной таблице. В активе у команды 13 очков после шести игр. Столько же у «Тамбова», который отстает по разнице забитых и пропущенных мячей, «Нижний Новгород» — третий (12 очков).

    В параллельном матче «Тюмень» на домашнем стадионе «Геолог» сыграла вничью с «Мордовией» — 1:1 (0:0).

    На 62-й минуте счет в матче открыл нападающий хозяев Максим Вотинов. «Мордовия» сумела уйти от поражения в концовке матча благодаря точному удару Владислава Адаева.

    На данный момент «Тюмень» и «Мордовия» имеют по восемь баллов и делят 10-11 место. 0

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