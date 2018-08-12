«Томь» потерпела первое поражение в сезоне ФНЛ

Максим Палиенко
ФК «Нижний Новгород»
Единственный гол на 17-й минуте забил Максим Палиенко.
«Томь» остается лидером в турнирной таблице. В активе у команды 13 очков после шести игр. Столько же у «Тамбова», который отстает по разнице забитых и пропущенных мячей, «Нижний Новгород» — третий (12 очков).
В параллельном матче «Тюмень» на домашнем стадионе «Геолог» сыграла вничью с «Мордовией» — 1:1 (0:0).
На 62-й минуте счет в матче открыл нападающий хозяев Максим Вотинов. «Мордовия» сумела уйти от поражения в концовке матча благодаря точному удару Владислава Адаева.
На данный момент «Тюмень» и «Мордовия» имеют по восемь баллов и делят 10-11 место. 0