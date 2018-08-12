«Томь» потерпела первое поражение в сезоне ФНЛ

в гостях нанеспервое поражение в сезоне в рамках шестого тура первенства ФНЛ — 1:0 (1:0).

Единственный гол на 17-й минуте забил Максим Палиенко.

«Томь» остается лидером в турнирной таблице. В активе у команды 13 очков после шести игр. Столько же у «Тамбова», который отстает по разнице забитых и пропущенных мячей, «Нижний Новгород» — третий (12 очков).

В параллельном матче «Тюмень» на домашнем стадионе «Геолог» сыграла вничью с «Мордовией» — 1:1 (0:0).

На 62-й минуте счет в матче открыл нападающий хозяев Максим Вотинов. «Мордовия» сумела уйти от поражения в концовке матча благодаря точному удару Владислава Адаева.

На данный момент «Тюмень» и «Мордовия» имеют по восемь баллов и делят 10-11 место. 0